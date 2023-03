Honden niet meer toegelaten op strand tussen Oosterstaketsel en J. Gadeynehelling

Koppel met baby'tje van 3,5 maanden ontsnapt aan drama bij nachtelij­ke brand: “Buren hebben wellicht ons leven gered”

Stephanie Depoorter (32), Geoffrey Verbesselt (29) en dochtertje Marlo (3,5 maanden) zijn maandagnacht aan het ergste ontsnapt bij een uitslaande brand in hun appartement in Blankenberge. “We lagen al te slapen en hadden niks in de gaten. Tot onze buren aanbelden", doet Stephanie het verhaal.