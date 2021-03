“Hoe jij hiervan geniet... Om te kotsen": rechter snoeihard voor 19-jarige bendeleidster die 13-jarige slaat, vernedert en beelden online zet

Blankenberge Man (29) die eigen moeder (66) neerstak krijgt 12 maanden cel voor eerder geval van agressie

25 februari De 29-jarige man die in oktober vorig jaar z’n eigen moeder neerstak in Blankenberge, heeft 12 maanden cel gekregen voor een eerder geval van agressie tegenover de vrouw. Gary V. duwde haar tegen de grond en vertelde nadien tegen de politie dat hij een bom bij zich had.