Hinder door werken op kruispunt Kerkstraat/Brugse Steenweg en Ruiterstraat

LEVENSVER­HAAL. Jenny Smets (74), derde generatie achter Het Witte Paard, plots overleden: “Dankzij mama bestaat de showtempel nog”

“Jij, mama, was niet alleen sterk, maar ook moedig en vooral veerkrachtig. Na iedere tegenslag stond je recht zonder klagen.” Zoon Ben Van Den Keybus (50), zaakvoerder van de bekende showtempel Het Witte Paard in Blankenberge, moet plots afscheid nemen van zijn moeder. “Toen ik Het Witte Paard in 2008 van de ondergang redde, speelde mama daarbij een cruciale rol”, vertelt hij ons. Het levensverhaal van ‘Tante Jenny’.