"Hij was zelf vaak het voorwerp van agressie en pesterijen": man (27) blijft in cel na poging tot doodslag op 15-jarige jongen

De 27-jarige man die vorige week een 15-jarige jongen neerstak bij het station in Blankenberge blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De verdachte was naar eigen zeggen moegetergd door eerdere pesterijen. “Al is het niet duidelijk of ook het minderjarige slachtoffer hem heeft uitgedaagd”, zegt zijn advocaat Kris Vincke.