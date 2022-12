Het Witte Paard Theater vergroot het aanbod en lanceert de eerste namen voor de zomer van 2023

Vanaf 20 juli 2023 staat Ianthe Tavernier (Buurtpolitie, 40-45, Daens) voor het eerst op het podium van Het Witte Paard Theater tijdens de nieuwste avondshow ‘It’s My Life’. Ook Maarten Cox (Idool, TV Plus) prijkt op de affiche en staat zo voor het eerst sinds hun deelname aan Idool in 2004 terug samen op de planken met de ondertussen vaste waarde Sandrine, die onlangs nog vijfsterrenrecensies kreeg voor haar prestaties in de musical ‘Josephine B’. Ook de Nederlandse musicalster Clayton Peroti is opnieuw van de partij. Samen beloven ze de zaal deze zomer vocaal en muzikaal in vuur en vlam te zetten. Bijzonder trots is Het Witte Paard Theater ook op de terugkeer van de bekende komiek Jan Van Dyke. Zijn beroemde strandstoel prijkt dan ook centraal op de affiche. Samen met vier internationale circusacts en de Vegas Showgirls vervolledigt hij de veelbelovende cast van ‘It’s My Life’.