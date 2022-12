Het Lindenhof bestaat 100 jaar: “We beheren binnenkort ruim 1.000 woningen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke”

Precies 100 jaar geleden, in 1922, werd de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof opgericht. Een eeuw later blikken we met voorzitter Philip Konings terug en kijken we vooruit.

De toenmalige ‘samenwerkende maatschappij’ was in 1922 een initiatief van het gemeentebestuur en lokale ondernemers. De oprichtingsakte werd plechtig ondertekend in het stadhuis van Blankenberge en de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde op 2 juli van dat jaar.

“Met de officiële erkenning in juli 1922 begon een eeuw geleden het verhaal van het sociaal wonen in Blankenberge. De nobele intentie was van meet af aan duidelijk. Zo lezen we in het verslag van de eerste bestuursvergadering onder meer dat de maatschappij werd opgericht om ‘goed en deugdelijk werk te doen en zal trachten wel te doen voor iedereen’”, zegt voorzitter Philip Konings.

Frontkwartier

Onmiddellijk na de oprichting werd al gestart met een eerste bouwproject aan de toenmalige stadsrand, de klassieke tuinwijk tussen de K. Deswertlaan en de begraafplaats. Hier werd tussen 1923 en 1930 een 70-tal woningen gebouwd. In de jaren 30 volgde de bouw van het Frontkwartier aan de westkant van de stad. De straatnamen in deze interbellumwijk verwijzen naar het IJzerfront in de Westhoek. Tegen 1935 kon Het Lindenhof hier zijn 100ste woning officieel inhuldigen.

De Haan en Zuienkerke

Tijdens WO II viel de bouwactiviteit uiteraard stil, maar ze hervatte in de jaren 50 en 60 met de realisatie van de J. Soetestraat (genoemd naar de stichtend voorzitter van Het Lindenhof) en de uitbreiding van de Frontwijk. In de jaren 70 volgden de Witte Wijk en het Westerkwartier. Vanaf de jaren 80 werd het werkingsgebied uitgebreid naar De Haan en Zuienkerke waar twee grote wijken gerealiseerd werden. In Blankenberge werd in dezelfde periode de Scharebrugwijk gebouwd.

Eerder dit jaar overhandigde Het Lindenhof de sleutels van 8 nieuwe huurappartementen.

Vanaf de jaren 90 werd de bouwgrond aan de stadsrand van Blankenberge steeds schaarser en ging de maatschappij over tot de ontwikkeling van inbreidingsprojecten. Er werden meerdere kleinschalige projecten voltooid in de Langestraat-Nieuwstraat, Vissersstraat-Breydelstraat, De Smet de Naeyerlaan 147 (postgebouw), De Wandelaar, Zwarte Leeuwstraat, K. Deswertlaan, enzovoort. Ook het Westerkwartier werd nog verder uitgebreid.

Recente projecten van het Lindenhof zijn deze aan het kruispunt Kerkstraat-Zuidlaan. Vandaag heeft Het Lindenhof 720 woningen en appartementen in eigendom. De woonmaatschappij is momenteel bezig met de realisatie van 47 appartementen. Samen met het project De Lange Thuyn en andere nieuwe ontwikkelingen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke beheert de maatschappij binnenkort meer dan 1.000 woningen.

Betaalbare thuis voor velen

Philip Konings: “Nieuwe projecten zijn nodig om kandidaat-huurders zo snel mogelijk een betaalbare woning te kunnen aanbieden. Een betaalbare thuis is voor velen immers de eerste stap naar een meer solide financiële situatie, en geeft positieve vooruitzichten voor de toekomst. Voortbouwend op een stevige traditie van een volle eeuw blijft Het Lindenhof een actieve partner van de gemeentebesturen van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke in het voeren van hun woonbeleid en hun beleid rond stedelijke ontwikkeling. Kwalitatief en duurzaam invullen van het woningaanbod, met oog voor voldoende verscheidenheid, blijft ons streefdoel.”

