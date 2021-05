Het doek valt over het Serpentarium in Blankenberge: “We zoeken een nieuwe thuis voor meer dan 200 reptielen”

Hoge vaste kosten

In 2010 won ZOO Serpentarium van ZooSite, een website voor dierentuinliefhebbers, de prijs van mooiste kleine zoo van de Benelux. Naast de reptielen en amfibieën waren er ook spinnen, insecten en andere ongewervelden in de collectie. Sinds de verplichte sluiting van de dierentuinen, was ook het Serpentarium dicht. Maar nu de dierentuinen weer open mogen, bleven de deuren toe. Vanavond is duidelijk waarom. “Met pijn in het hart kondigen we de definitieve sluiting van onze reptielenzoo aan”, klinkt het in een mededeling op de website van Serpentarium. “De lange verplichte sluiting door corona, aanhoudende hoge vaste kosten, uitdagingen qua infrastructuur en een onzekere toekomst leidden tot deze moeilijke beslissing.