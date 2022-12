Het Bal van de burgemeester in Blankenberge levert 2000 euro op voor het goed doel

Björn Prasse, burgemeester: “Zowel de VBZR, de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst vzw als Oranje vzw mochten een cheque ter waarde van 1000 euro in ontvangst nemen. Oranje is sinds dit jaar met een tweede vestiging in Blankenberge actief. Hun intrek in het klooster langs de Koning Albert I-laan is niet onopgemerkt gebleven. De inzet van de bewoners in ons stedelijk weefsel wordt dan ook erg gewaardeerd. De VBZR van hun kant zijn al decennia een vaste waarde, maar hun project voor een nieuw SAR-schip is een hele uitdaging en verdient een extra duwtje in de rug!”