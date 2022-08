Havenstraat is vanaf nu de Leopold Konkelberge Kaai

Het grootste deel van de stormmuur rond de jachthaven dateert al van 2018. In die muur zijn een aantal openingen om de doorgang van de wandelweg rond de jachthaven te verzekeren naar de rest van de stad. Door de mobiele keringen kunnen ze bij een eventuele stormvloed snel worden gesloten om zo te vermijden dat water het centrum van Blankenberge en het achterland binnendringt. Tussen de Van Praethelling en de stormmuur achter de Paravang is het stuk stormmuur nu ook afgewerkt. De nieuwe muur vormt de scheiding tussen de Franchommelaan en het parkeerterrein. Qua vormgeving sluit ze perfect aan op de bestaande muur en het doet bovendien dienst als zitbank. De in- en uitrit van de parking is verhuisd naar de Havenstraat. Aan het Vismijntje is een extra inrit voorzien om de bereikbaarheid van de reddingsdienst te garanderen. Een zelfsluitende kering kan de opening ter hoogte van de Van Praethelling afsluiten tijdens een storm. Zo’n kering sluit automatisch onder invloed van het opkomende water.

Leopold Konkelberge Kaai

Samen met de werken voor de verdere bescherming van Blankenberge maakte MDK van de gelegenheid gebruik om de kaaimuren in de Havenstraat en Franchommelaan te vernieuwen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Havenstraat een nieuwe naam te geven. Deze heet vanaf nu Leopold Konkelberge Kaai. “We hebben voor de nieuwe naam het advies van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid gevolgd. Die laatste gaf aan dat Leopold Konkelberge een luisterrijk historisch figuur van Blankenberge is die op heden onderbelicht is gebleven en die nog geen straatnaam had gekregen. Het is de eerste keer dat Blankenberge een kaai heeft”, zegt Burgemeester Björn Prasse. Leopold Konkelberge was een actief lid van de Blankenbergse gemeenteraad in de 19e eeuw. Naast politicus, was hij ook een handelaar met belangen in het casinogebouw. Konkelberge stond bekend als militant liberaal. In 1862 stichtte hij in Blankenberge een Vlamsche volksbibliotheke. Hij was uitgever en opsteller van weekblad De Voorbode van 1868 tot 1874 en voorzitter van de Blankenbergse toneelkring Consciences Taalgenootschap.

Nieuwe werken

Ook de komende maanden worden nog een aantal belangrijke werken uitgevoerd in Blankenberge. In september start MDK met de tweede fase voor de nieuwe kaaimuur langs de Franchommelaan, tussen het Vismijntje en de Pekelput. In oktober start de bouw van een stormmuur op de zeedijk, van aan de Vuurtoren tot aan de Van Praethelling. Momenteel biedt de zeedijk in dit stuk onvoldoende bescherming bij stormvloed. De muur zal mooi in de omgeving ingewerkt worden en ook dienst kunnen doen als zitbank. Einde van de werken is voorzien tegen april 2023.

Om de extreme verzanding van de jachthaven van Blankenberge tegen te gaan is nu officieel groen licht gegeven voor de aanleg van een nieuwe westelijke dam. De nieuwe dam zal ongeveer 600 meter lang zijn. Wandelaars zullen toegang hebben tot de eerste 180 meter, waar ook een trap zal voorzien zijn naar het strand. De nieuwe strekdam zal, in combinatie met een bufferzone ten westen ervan en de nieuwe strandhoofden in Wenduine, het zandtransport beter tegenhouden. De verzanding van de havengeul zal dus sterk afnemen. De uitvoering is ten vroegste voor oktober 2023.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.