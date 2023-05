Havenfeesten in Blankenberge op gang getrokken

Nieuw kleuter­blok voor basis­school De STEMpel in Brugge: “Muren gesloopt om op maat te kunnen werken”

In basisschool de STEMpel in de Ledeganckstraat in Brugge zijn ingrijpende verbouwingen gebeurd aan het kleuterblok. Muren zijn gesloopt om nog meer op maat te kunnen werken.