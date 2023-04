Hardleerse heroïnedealer riskeert 2 jaar cel

Deelnemers trotseren koude water van de Noordzee tijdens eerste paasduik in Blankenber­ge: “En nu zo snel mogelijk naar die warme douche”

Enkele weken geleden werd de carnavalsduik in Blankenberge last minute afgeblazen door het stormweer, maar deze zondag kon het wel. De O’Neill Beach Club pakte uit met een primeur: een paasduik. Na een muzikale opwarming trokken de deelnemers de zee in. “Sinds oktober 2018 doe ik dat elke maandagochtend om 8 uur”, zei de Blankenbergse Sofie Vergote (52).