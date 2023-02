Gruwelijk mishandelde hond aan beterhand, asiel roept op om haatreacties te stoppen: “Aandacht moet naar gezondheid van Diesel gaan”

BLANKENBERGE Burgemees­ter Björn Prasse reageert op chaos tijdens Prinsenbal: “Ik vermoed dat het casino of de combinatie van Het Witte Paard en ‘t Colisée geen problemen had opgeleverd”

De Blankenbergse burgemeester Björn Prasse (Open Vld) is een carnavalist in hart en nieren. Hij was er zaterdagavond dan ook bij in Het Witte Paard toen de verkiezing van Prins Carnaval 2013 de mist in ging door de enorme volkstoeloop. “Nog voor de jaarwissel hadden diverse carnavalsverenigingen en ikzelf voorgesteld aan de organiserende Confrerie van de Leute om voor een grotere locatie te kiezen.”

6 februari