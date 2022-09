Groententapijt is de blikvanger op Uitkerke Kermis: “Het was een uitdaging om dit te realiseren”

Het initiatief kwam van de vzw Handelsgebuurtekring Uitkerke in samenwerking met Groenten -en Fruithandel Wim Tanghe. In het tapijt zitten tomaten, diverse soorten kolen, komkommers, pompoenen en aardappelen verwerkt. “We hebben ook mais, citroenen en boomschors gebruikt. De titel ‘oogst’ verwijst natuurlijk naar het moment waarop de groenten geoogst worden maar ook naar het visuele effect want het tapijt is een streling voor het oog”, licht Paul toe. Voor de bouw werd een beroep gedaan op de Blankenbergse afdeling van de vzw Oranje. Met het project wil de Handelsgebuurtekring sterk de aandacht vestigen op alle producten uit de korte voedselketen en in het bijzonder deze uit de Uitkerkse regio. Op zondagavond 4 september worden alle groenten weggenomen en geschonken aan de vzw Sint-Vincentius.