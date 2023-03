Groen licht voor een nieuw bouwproject op Koning Leopold III-plein met appartementen en horecazaken

Zo pakt Brugge overlast van ‘te luide bootjesman­nen’ aan: “Van slechte wil was absoluut geen sprake”

Er is een oplossing gevonden voor de heisa rond de ‘te luide’ schippers van de toeristenbootjes in Brugge. Schrijver en Bruggeling Rik Vanwalleghem uitte vorige week zijn ongenoegen over de overlast, en dreigde er zelfs mee de stad in gebreke te stellen. Het stadsbestuur zat samen met een delegatie van de rederijen en nu moet blijken of de afgesproken maatregelen toereikend zijn. Al was er één voorstel dat meteen van tafel werd geveegd.