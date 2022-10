Groen licht voor beeldbepalend woonproject dat Blankenbergse erfgoedsite integreert

Schepen van Stedenbouw Patrick De Klerck: ”We kiezen voor een zogenoemd opengewerkt bouwblok als herinterpretatie van het klassieke bouwblok en als antwoord op de stedelijke verdichting en vergroening zoals voorzien in het nieuwe Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Blankenberge. Het volume van het Bijzonder plan van aanleg (BPA) vormt de basis waarbij op strategische plaatsen een ontpitting is voorzien om lichttoetreding in de Weststraat te verzekeren. Het openbaar domein in de Consciencestraat wordt verruimd en zowel in de Consciencestraat als in de Van Beersstraat komen groenelementen. Dit is een pluspunt voor de ruimtelijke omgeving en de belevingswaarde. Ten opzichte van het hoge naastliggend gebouw Circosia wordt een afbouw gemaakt om een betere overgang in de omgeving te verkrijgen.