Gratis voordracht over het bevolkingsonderzoek rond dikkedarmkanker

Geen straf voor politieman die boekje te buiten ging na vechtpar­tij

Een 32-jarige politieman van de Brugse politie heeft de opschorting van straf gekregen voor misbruik van vertrouwen. De man uit Ichtegem deed volgens het parket thuis opzoekingen in het computersysteem, nadat hij betrokken was geraakt in een vechtpartij.