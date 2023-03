Gigantische tegel brak tijdens werken in honderden stukken, maar Alberta (75) ‘puzzelt’ al maanden aan oplossing: “Dit is een kunstschat om te koesteren”

MIJN STAD. Het Brugge van schrijf­ster Dalilla Hermans (37): “Als ik nog eens op televisie kom, is het doorgaans in een outfit uit deze Brugse winkel”

Schrijfster Dalilla Hermans (37) ruilde in 2020 een rijhuis in het Antwerpse Berchem in voor een vrijstaand huis in Brugge. Ze voelt zich als een vis in het water in de rustige West-Vlaamse stad. Dat zié je ook: de bruisende jongedame straalt. “Ik bewonder mensen zoals Wannes Loosveldt, die onder meer het festival Bomboclat uit de grond stampte. Hij is iemand die het culturele leven in Brugge een nieuwe adem inblies.”