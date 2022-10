Gezinsbond Blankenberge organiseert gezond ontbijt voor iedereen

Het ontbijt heeft plaats in het restaurant van het Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter met tijdelijke ingang via Molenstraat 1E tijdens de bouwwerken. De start is tussen 8.30 en 10.30 uur. Inschrijven (met vermelding van naam en adres, aantal personen, leeftijd van de kinderen die meekomen, lidnummer) via 050/41.46.36 of dewasch.eric@scarlet.be.