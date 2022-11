Gevarieerd programma voor Seniorenweek in Blankenberge

Op donderdag 17 november is er tussen 14 en 16.30 uur een Black and white party in de Consciencezaal van het Casino. Op zondagmorgen 20 november kunnen de senioren smullen van een ontbijt in de Duinse Polders. De deelname bedraagt 12 euro en inschrijven doe je via bollaard@blankenberge.be. Maandag 21 november is er de quiznamiddag met taart en koffie in Dienstencentrum De Bollaard. De dag nadien is er vanaf 8.30 uur aperitiefzwemmen in het Farys Noordzeebad en op 23 november staat een turnsessie gepland bij Rust Roest. Op donderdag 24 november is er van 14 tot 16 uur een voordracht over actief, positief en creatief genieten van jouw pensioen door Mark Claus gevolgd door de voorstelling van de UiTpas.De Seniorenweek wordt op 25 november afgesloten met een tearoomnamiddag en een voorstelling door de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van Basisschool De Zilvermeeuw.