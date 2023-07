Camilla (37) is ervaren choreogra­fe van zomershows in Het Witte Paard: “Ik danste al voor Hugh Jackman en zanger Usher”

Ze is zonder twijfel één van de sleutelfiguren achter de zomershows in Het Witte Paard. Dit jaar overtreft ze zichzelf, want samen met haar zes dansers tekent ze voor de choreografie van maar liefst drie verschillende shows. Maak kennis met de Britse Camilla Bevans, die haar succesvolle agentschap The Vegas Showgirls runt vanuit het Duitse Hirschberg. “Tijdens mijn casting in Londen kwamen 123 kandidaten opdagen die ervan droomden om in Blankenberge te mogen dansen.”