Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Blankenberge vandaag

Zes kleurrijk besticker­de etalages moeten leegstaan­de handelspan­den aantrekke­lij­ker maken in Brugge: “In andere steden is het probleem groter”

Met opvallende stickers op zes etalageramen in de Brugse binnenstad wil de stad, in samenwerking met De Republiek, lege handelspanden makkelijker ingevuld krijgen. Met 1 op 11 handelspanden die leegstaan in het centrum van Brugge moet er toch wat gebeuren. “Corona heeft het probleem toch erger gemaakt”, zegt Mathias De Stecker van het platform Modulair.