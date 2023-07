Dieven stelen opleggers met elektri­sche toestellen en zink, en laten ze dan in Oostende leeghalen

Twee leden van een Roemeense dievenbende riskeren in de Brugse rechtbank 37 maanden cel. De criminelen stalen in Noord-Frankrijk opleggers met elektrische toestellen en zink, die vervolgens in Oostende werden leeggehaald.