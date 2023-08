REPORTAGE. Slechts enkele ‘frigobox­toe­ris­ten’ dagen op in Knok­ke-Heist: “Mocht ik die dames zijn, zou ik me toch even niet meer durven vertonen”

Ze zijn lang niet met 45.000 zoals op Facebook, maar toch gaven verschillende mensen gehoor aan de oproep om zaterdag in korte broek en met frigobox in de hand naar Knokke-Heist te komen. In bakkerij Vlamynck in Knokke-centrum kregen ze er zelfs een boterkoek voor cadeau. “Ach, we zien er de humor wel van in”, glimlacht bakker Christophe Vlamynck.