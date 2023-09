Geplande wateronderbreking

Motard Stefaan (39) sterft tijdens oefenrit met douane: “Zijn zoontje keek zó hard naar hem op”

Een motorrijder uit De Haan is donderdag gestorven tijdens een rijles voor zijn opleiding bij de douane. Stefaan Lycke (39) kwam in een bocht op de andere rijstrook terecht en overleefde de klap met een vrachtwagen niet. “Hadden we hier schrik voor? Eigenlijk wel. Maar het was zijn grote droom om bij de motorbrigade te gaan”, zegt zus Nathalie, die haar broer looft. Voorál ook omwille van de liefde voor zijn 10-jarige zoontje.