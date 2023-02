Geplande wateronderbreking in Florahof en Kerkstraat

Naomi (20) baat Brugse vestiging van Australian homemade ice cream uit: “We hebben gemerkt dat deze naam in ons land bekender is dan die van ons zusterbe­drijf Fred's”

Australian homemade ice cream is terug van weggeweest in Brugge. De voorbije jaren heette het ijssalon, dat tussen de Markt en de Eiermarkt ligt, ‘Fred’s’ maar nu heeft het moederbedrijf beslist terug te keren naar de roots. “Dankzij onze strategische ligging hebben we veel toeristen als klanten, maar we hopen dankzij de naamsverandering nog meer Bruggelingen en West-Vlamingen aan te trekken”, zegt CEO en medezaakvoerder Mathieu Verdun (28).