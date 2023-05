Gele doos is voortaan voor alle inwoners van Blankenberge

Eerste editie van Jump! op 't Zand is groot succes: “Urban sport zit ook in Brugge in de lift, dat is wel duidelijk”

Maandag organiseerden de sportverenigingen Exception Movement en Basics! Vzw in samenwerking met de Sportdienst van Brugge een gloednieuw event. Met ‘Jump!’ willen ze de urban sporten freerunning en parkour nog meer promoten. En dat is niet toevallig, met de plannen voor de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek in gedachten. “Ik vind dit supercool, maar waar zijn de meisjes?”, vraagt Junior Vanhoutte (12) uit Sint-Kruis zich af. Wij gingen langs.