Geldkwestie loopt helemaal uit de hand aan discotheek: vrouw geeft kennis kopstoot en trekt met mes naar haar woning

Brugge Zo redden ze in Brugge 100 jaar oude schoolpia­no van de sloop: “We willen hem heel graag een plaats geven in gerestau­reer­de kapel”

Huzarenstukje in het centrum van Brugge, waar donderdag een 100 jaar oude piano van de vierde verdieping van het Sint-Andreasinstituut met een kraan naar beneden is gehaald. De school wordt momenteel gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK. Maar de 400 kilogram zware piano was nog achtergebleven. “Zo blij dat het allemaal gelukt is", glundert directeur Kristof Dewaele.

17:11