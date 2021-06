Geen strandkledij meer toegelaten in het centrum van Blankenberge: “We volgen het voorbeeld van Knokke-Heist”

“We volgen het voorbeeld van Knokke-Heist”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Het is belangrijk toch wat kledingvoorschriften te hebben en we willen dat toeristen zich daar ook aan houden.” Concreet is het straks dus strafbaar om in blote buik of met een bikini aan door de centrumstraten te wandelen. “Op strand en dijk mag het uiteraard wel”, stipt Dumery aan.