Geen Beachsport op het strand van Blankenberge deze zomer: "We hebben een serieus tekort aan lesgevers en de interesse was ook beperkt”

De bevoegde schepen Jurgen Content (Vooruit) antwoordde dat het praktisch niet meer haalbaar is om dit project 10 dagen voor de start van de vakantie nog op te zetten. Hij voegde eraan toe dat er ook een tekort is aan lesgevers. “In juli en augustus 2020 werden er 394 sportbeurten geregistreerd. De zomer erop werd de periode met 1 maand uitgebreid en toch daalde het totaal aantal beurten naar 351. Al te vaak hebben we lesgevers moeten betalen voor een zeer beperkte groep deelnemers.” In een reactie zei Cloetens dat er wel degelijk nog veel interesse is voor Beachsport en ze heeft het dan ook over een gemiste kans.