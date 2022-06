Fusie tussen Blankenberge en Zuienkerke: "Het is niet aan onze gemeenteraad om gesprekken op te starten”

Damme Damme behoudt alleen speelplein­wer­king in Moerkerke door gebrek aan monitoren

De stedelijke speelpleinwerking in Damme zal deze zomer noodgedwongen geconcentreerd worden in Moerkerke. Er boden zich te weinig monitoren aan om ook speelpleinwerking in Sijsele aan te bieden. De coronaperiode zou aan de basis liggen. Deze doorbrak de doorstroming van deelnemer naar monitor. De tienerwerking T-Rit blijft wel in Sijsele.

17 juni