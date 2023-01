Funzibar in Blankenberge liep vol voor oudejaarsevent

Sinds de opening op 16 december is het elke avond feest in de Funzibar en dat was zaterdagavond niet anders. “Er waren geen tickets meer verkrijgbaar aan de deur en we legden de leeftijdsgrens op 18+ voor de oudejaarsparty met dj’s DIMARO en Dismizz”, zegt Niels Mestdagh die 1 van de 5 initiatiefnemers is achter het succesvolle winterconcept in de badstad. De komende dagen staan er naast een resem dj-sets ook nog gratis optredens van Boma & De Slagerparade, Swoop en Patrick Onzia gepland.