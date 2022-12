Funzibar gaat vrijdag van start: “We zijn ervan overtuigd dat we ook volk van buiten Blankenberge zullen aantrekken naar ons concept”

In tegenstelling tot 2019 is er wel geen ijspiste meer want die vind je momenteel al op het Koning Leopold III-plein en ook de hoge energiekosten hiervoor speelden mee bij deze beslissing. De organisatoren van Funzibar trekken nu volledig de kaart van een heuse après-skibar die 15 op 65 meter groot is. Niels Mestdagh, zaakvoerder van de Blankenbergse firma Jumpss, zet mee zijn schouders onder het project: “Onze reuzetent omvat 3 verschillende compartimenten: een overdekt verwarmd buitenterras met een drank -en eetstand, een feestgedeelte waar er overdag rustige achtergrondmuziek is en achteraan staan 6 verschillende springkastelen opgesteld die toegankelijk zijn van 12 tot 18 uur.” Zijn collega Dominick Chow vult aan: “Wij zijn helemaal geen kerstmarkt want bij ons staan ook geen kraampjes met kerstartikelen. Onze winterbar is elke dag vrij toegankelijk met uitzondering op oudejaarsavond want dan is er een party tot 5 uur ‘s morgens met dj’s Magik, Dismizz, Dimaro en Sam Anderson waarvoor je toegang moet betalen.”