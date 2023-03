Friturist furieus na beslissing stad Blankenberge: “Ik weiger mijn reclameborden en reuzenfrietzak weg te nemen”

Nachtwerk voor vernieuwen drinkwater­lei­ding op de Zeedijk

Vorig jaar startten de werken voor het vernieuwen van de drinkwaterleiding in de parkeerstrook op de Zeedijk. In de zone tussen Zeedijk 104 en 129 zitten de nieuwe leidingen klaar in de grond om aan te sluiten op het bestaande drinkwaternet. Die koppeling gebeurt in de nacht van 2 op 3 maart.