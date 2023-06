Frank Verstraeten brengt ‘Zundays by Zillion’ naar casino van Blankenberge: “Je smartphone meenemen, is ten strengste verboden”



Jawel: Zillion-baas Frank Verstraeten, die de voorbije maanden diverse keren in Blankenberge gesignaleerd is, heeft deze zomer wel degelijk plannen in de badstad. Verstraeten en eventorganisator Tijs Vandenbroucke slaan de handen in elkaar voor ‘Blankenberge: Summer of 2023' in het casino. Hoogtepunt wordt ‘Zundays by Zillion’ op zondag 6 augustus.