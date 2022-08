Floristen Sarah en Jos uit Sint-Gillis-Dendermonde bouwen ‘De Vloot’ in Blankenberge met 10.000 snijbloemen: “We kozen voor een vernieuwende installatie in plaats van een traditioneel tapijt”

In november 2021 realiseerden ze samen een betoverend mooie vlinder die te bewonderen was tijdens Féerie Florale in het stadhuis van Dendermonde waar het duo tussen de top van de Belgische floristen stond. Nu laten ze hun creativiteit botvieren in Blankenberge. Nadat ze een opleiding floriste volgde aan Syntra lanceerde Sarah De Groote haar eigen concept ‘Bar Blomster’. Tijdens haar stage ontmoette ze Jos Sarens, die al meer dan 25 jaar zijn winkel ‘t Blommeke runt. Dat leidde tot een intensieve samenwerking onder de noemer ‘t Blommeke meets Bar Blomster’. Sarah: “Ik ben heel blij dat we de kans gekregen hebben om ook hier iets te realiseren. ‘De Vloot’ is opgebouwd met houten appelkisten die verbonden zijn met elkaar want we werken graag met natuurlijke materialen die al een leven geleid hebben. Het wordt een bloemenzee dankzij de bloemen in de kisten en met de bloemstukken gaan we de vlaktes breken.” Het duo koos niet voor een bloementapijt omdat ze vernieuwend voor de dag willen komen. “Ons huismerk in de winkel is de weelderige stijl. Naast het bruidswerk en de wekelijkse boeketten is het een uitdaging om iets groots te verwezenlijken.” In totaal zullen 10.000 snijbloemen gebruikt worden waarbij bewust gekozen werd voor seizoenstoppers die hittebestendig zijn zoals zonnebloemen, Dahlia’s, Amaranten en statices terwijl het speelse van de pimpernel voor een speels effect zorgt.