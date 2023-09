Fietspad onderbroken door werken aan treinspoor

Fontein­tjes in Blankenber­ge worden schuimzee: “Dit is zeker niet grappig en onschuldig”

De buurtbewoners en de voorbijgangers keken vreemd op toen ze de fonteintjes op het Descampsplein donderdag zagen veranderen in een schuimzee. Onbekenden hadden er blijkbaar een detergent in gegoten. “De politie is een onderzoek gestart. Via camerabeelden proberen we de verantwoordelijke van deze misplaatste grap te vinden”, bevestigt burgemeester Björn Prasse (Open Vld).