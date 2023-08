Felle wind en springtij laten sporen na op strand van Blankenberge: stoelen verspreid over hele strand

Vijf jaar geleden verloor Maithili (13) oneerlijke strijd tegen zeldzame hersentu­mor: “Niemand zou zo'n verdriet mogen voelen”

Het gezinsgeluk was compleet voor Sam Vanhille (48) en Stefanie Rotsaert (44) uit Brugge. Tot dochter Maithili in de zomer van 2016 de diagnose kreeg van een zeldzame hersentumor. Vlaanderen leefde twee jaar lang mee met het meisje, tot ze op 1 augustus 2018 op 13-jarige leeftijd overleed. Vijf jaar later zoeken we Sam en Stefanie opnieuw op, die intussen al vijf jaar lang een olijfboomgaard onderhouden op de plaats waar hun dochter het liefste was. “Het verdriet blijft even groot, maar we proberen vreugde te vinden. Dat moet, zeker voor onze zoon.”