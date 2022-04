Fatima Oumimoum (Vooruit) wordt gemeenteraadslid vanaf volgende maand: "Ik wil de armoede bestrijden in Blankenberge”

Blankenberge Bewoonster naar ziekenhuis na rookontwik­ke­ling op apparte­ment

De bewoonster van een appartement in de Langstraat in Blankenberge werd zondagnacht naar het ziekenhuis gebracht na een brandje. De vrouw had een slecht gedoofde sigaret in de vuilniszak gegooid. En dat zorgde voor nogal wat rookontwikkeling.

24 april