Fans en artiesten genieten van TV-opnames Zomerhit in Blankenberge: “De lekkere ijsjes hier zijn een ideale verfrissing”

Woensdag blikte VRT de eerste van zijn zes Zomerhit-televisieshows in nabij de Vuurtoren in Blankenberge. We gingen een kijkje nemen en spraken met fans die op de eerste rij stonden om het optreden van hun idool niet te missen. En we polsten bij enkele artiesten naar hun link met de badstad. “Toen ik kind was huurden mijn ouders hier altijd een appartement op de zeedijk”, vertelt Lissa Lewis die één van de genomineerden is.