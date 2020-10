Familiedrama in Blankenberge: 66-jarige vrouw neergestoken door eigen zoon, die daarna zichzelf neersteekt

De feiten speelden zich even na 19.30 uur af in de Prinsenlaan. Enkele passanten merkten de 66-jarige vrouw bloedend aan aan haar voordeur en alarmeerden de hulpdiensten. De politie kwam massaal ter plaatse en al snel bleek de vrouw te zijn neergestoken door haar eigen zoon. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. De man was nog aanwezig in de woning en werd overmeesterd door verschillende agenten. Tijdens de arrestatie bleek de verdachte gewond. Al snel werd duidelijk dat hij zichzelf verschillende keren had gestoken. Het labo kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Een hoogoplopende ruzie zou aan de basis liggen van de steekpartij. Al blijft de precieze achtergrond onduidelijk. Zowel moeder als zoon liggen met zware verwondingen in het ziekenhuis.