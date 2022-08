Familiedag met springkastelen en muzikale optredens in Blankenberge

Blankenberge Blankenber­ge is klaar voor snikheet weekend: “Het is cruciaal dat de strandgan­gers de richtlij­nen van de redders en veilig­heids­dien­sten strikt opvolgen”

Ook Blankenberge zet zich schrap voor het snikhete weekend dat voor de deur staat. Toerismeschepen Patrick De Klerck (Open Vld) is een zeer gelukkig man: “Dit zijn de ideale omstandigheden voor ons want het verlengde weekend van 15 augustus is traditioneel heel belangrijk voor de kust en het weer speelt daar een cruciale rol in.” Ook hoofdredder Tom Coccle is goed voorbereid op de drukte en de hitte want hij schakelt zelfs 5 extra redders in op het strand waar zaterdag en zondag springtij verwacht wordt in de namiddag. Burgemeester Björn Prasse (Open Vld) roept iedereen op om de voorschriften en orders van de redders en veiligheidsdiensten op te volgen.

8:59