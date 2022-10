Expositie met tekeningen van Frans Masereel officieel geopend: “Dit is een unieke ode aan onze Blankenbergse trots.”

Een vluchtige schets op papier, een haastige krabbel of een uitgewerkte tekening: het is het begin van om het even welk kunstwerk. Dat geldt ook voor Frans Masereel. De man heeft heel zijn leven getekend, van het ogenblik dat hij als peuter een potlood kon vasthouden tot op zijn sterfbed tachtig jaar later. Masereel liet een enorm oeuvre na in de meest uiteenlopende disciplines: van aquarellen tot olieverfschilderijen, en van illustraties voor animatiefilms tot keramiek. Toch kennen we de kunstenaar vooral voor zijn houtsneden. “Dat is een eerste punt dat mag rechtgezet worden”, aldus curator Roger Vander Linden. “Frans Masereel was een veelzijdig kunstenaar. Voordat hij zich toelegde op de techniek van houtsneden, was hij reeds een geoefend tekenaar en schilder. Daarom benoemen we hem bewust ‘schilder-graficus’. Het is onmogelijk om zijn volledige oeuvre in één expo te etaleren, dus we hebben ervoor gekozen om te beginnen met de basis van alle werken: de tekening. Het wordt de eerste keer dat er een expo exclusief gewijd is aan de tekeningen van Frans Masereel.”

Masereel is een Blankenbergenaar

Een ander misverstand is dat Masereel in Gent geboren is, maar niets is minder waar. De kunstenaar zag op 30 juli 1889 het levenslicht in Blankenberge en bracht er zijn eerste vijf levensjaren door. Die jaren hebben een onuitwisbare indruk nagelaten op de jonge Frans. Zee, zon, zand, havens, vissers en matrozen: een leven lang zullen deze thema’s zijn oeuvre beheersen. Schepen van Cultuur Kathy Kamoen: “In 2009 vond in Blankenberge de expo ‘Masereel en de zee’ plaats, die inspeelde op de relatie tussen Masereel en onze kuststad. Dit jaar verleggen we de focus naar de kunstenaar zelf. We krijgen inzicht in wie hem beïnvloedde, wat hem beroerde en wat hij wou bereiken. Dit allemaal aan de hand van zijn tekeningen. Werken die zich normaliter in privécollecties bevinden, sommige zelfs nog nooit eerder getoond aan een publiek. Het wordt een unieke ode aan onze Blankenbergse trots.”

Frans Masereel – Tekeningen loopt van 15 oktober 2022 tot en met 08 januari 2023 in exporuimte De Meridiaan (Blankenberge). De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Open van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 17 u. In vakantieperiodes is de tentoonstelling dagelijks geopend. Je kan de expo ook op een andere manier bezoeken. Op diverse zaterdagvoormiddagen worden er gratis gidsbeurten georganiseerd in samenwerking met de stadgidsen en het Belle Epoque Centrum.

