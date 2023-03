Expo ‘Vlaggen en vaandels: symbolen van de lokale verenigingen’

Zomerhit en Radio2 Aan zee komen deze zomer 6 weken exclusief naar Blankenber­ge

Ook dit jaar slaan Eén en Radio2 de handen in elkaar voor Zomerhit. Gaststad voor dit grootse muziekfeest is Blankenberge. Van maandag 10 juli tot en met zaterdag 19 augustus strijden 20 artiesten er om de felbegeerde trofee. Dat betekent 6 weken lang Radio2 Aan zee, 6 televisieshows op Eén en een uitgebreide livebeleving op 2 verschillene locaties in de badstad. “Dat klinkt als muziek in de oren en is geweldig nieuws voor onze artiesten én ons publiek”, reageert presentator Niels Destadsbader.