En toen werd het ook voor hen eindelijk zomer: “Vanaf nu gaan we elke dag naar de beachbar om te zonnen”

Slachtof­fer (15) steekpar­tij in Blankenber­ge doet verhaal: “Hij riep ons iets toe, vlak daarna stak hij me vijf keer in de rug”

“Ik probeerde weg te vluchten, maar net toen ik door het raam kroop, stak hij me in de rug.” De 15-jarige jongen uit Blankenberge die dinsdagavond werd neergestoken in de stationsbuurt, bekomt thuis en doet nu voor het eerst zijn verhaal. Volgens de tiener werd hij uit het niks aangevallen door de 27-jarige man – wellicht een zwerver. “Ik heb hem zelfs niet gesproken.”