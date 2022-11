Eerste volwaardige editie Winterpret Blankenberge gaat vrijdag van start: “We hebben een 650m² grote schaatspiste met echt ijs”

Vorig jaar golden er door de coronapandemie nog strikte regels op Winterpret in Blankenberge. Zo mochten er maar 150 mensen tegelijk in de tent, en tijdens het event zelf werden die beperkingen nog aangescherpt. Dit jaar kunnen de organisatoren dus voor het eerst uitpakken met een volwaardige editie in de badstad. De Nederlander Angelino De Poorter woont ondertussen al 16 jaar in het Oost-Vlaamse Beveren. Hij weet als geen ander hoe een succesvolle kerstmarkt eruitziet, want hij stond 14 jaar met een gebakkraam in Hasselt. Zijn compagnon Henry Van Herck, die afkomstig is uit de Kempen, woont ondertussen 18 jaar in Blankenberge. Als telg uit een familie van foorkramers vertoefde hij 42 jaar op de kermis, maar dat hoofdstuk is ondertussen afgesloten; hij verkocht zijn laatste attractie ‘Popcorn Party’ aan Angelino.

Chalets uit Parijs

In 2021 beslisten de 2 vrienden om de krachten te bundelen en een kerstmarkt in Blankenberge te organiseren. “We vonden dat er in mijn thuisbasis nood was aan een kwalitatieve kerstmarkt met alles wat er bij hoort. Er komt heel veel bij kijken, zo bleek, ik ben al bijna een volledig jaar bezig met de voorbereidingen. Zo heb ik afgelopen zomer zelf een toilet gemaakt. De 14 witte chalets hebben we gekocht in Parijs en stonden vroeger op de Champs-Élysées.” De organisatoren hebben ook een samenwerking met de plaatselijke carnavalisten die 5 chalets bemannen.

De witte chalets hebben ooit nog op de Champs-Elysées gestaan.

Henry is bijzonder trots op zijn 650m² grote overdekte schaatspiste die in vergelijking met bepaalde andere kerstmarkten niet synthetisch is. “Wij gaan nog voor echt ijs. We hebben een stroomgroep gehuurd die overdag aan de piste gekoppeld is, ‘s avonds schakelen we over op het netwerk. Bijna alle lichtjes zijn led, dus de energiefactuur valt nog wel mee.” Met hun evenement willen de 2 vrienden ook bezoekers van buiten Blankenberge aantrekken. “Hier zijn ook veel tweedeverblijvers en vorig jaar waren zij dolgelukkig dat er tijdens de eindejaarsperiode iets te beleven viel. We hadden altijd een volle tent. Ik weet zeker dat die mensen publiciteit zullen maken voor Winterpret. Onze ligging nabij het treinstation en een tramhalte is natuurlijk ook heel strategisch.”

Toekomstplannen

In de toekomst willen Henry en Angelino hun kerstevenenement nog groter maken. “We willen een nog ruimer aanbod voor onze bezoekers, daar hebben we ook de plaats voor op het terrein. Ik ben zeker dat er nog ruimte is voor 15 extra chalets, maar voorlopig krijgen we daar geen toestemming voor. Er zijn trouwens nog andere steden die interesse hebben in ons concept”, besluit Henry.

Winterpret Blankenberge vindt plaats van 3 december 2022 tot 8 januari 2023 op het Koning Leopold III-plein. Het evenement is dagelijks geopend vanaf 14 uur en tijdens de kerstvakantie vanaf 11 uur. Op woensdagnamiddag is er animatie voor de kinderen en er staan de komende weken ook enkele muzikale optredens en dj-sets gepland. Meer info vind je hier.

Winterpret Blankenberge gaat vrijdag van start.

