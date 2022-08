Duurzaam project De Lange Thuyn in de steigers: 239 wooneenheden voor gezinnen, starters en senioren

Ongeval op de E34 richting Knokke ter hoogte van Zelzate-Oost: rijbaan volledig versperd

Er is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd op de E34 richting Knokke-Heist ter hoogte van Zelzate-Oost. Hierdoor is de rijbaan volledig versperd. Alle verkeer moet de snelweg verlaten in Moerbeke.

3 augustus