Duo riskeert 12 maanden cel voor diefstal van dure jassen

RESTOTIP. Bàcaro in Brugge: “Haal uw beste Italiaans maar boven, want dat krijg je hier ook op je bord”

Geïnspireerd op de vele bars in Venetië openden Leen Maenhout (40) en Olivier Degroote (46) in maart van dit jaar Bàcaro op 't Zand in Brugge. Met vele jaren ervaring op de teller in de Brugse horeca lagen de verwachtingen voor het Italiaanse concept torenhoog. We kozen op een zomerse middag een tafeltje voor twee uit. Geniet u even mee?