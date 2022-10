Dubbel viergeslacht dankzij tweeling

AD "Daarna moeten alle gebruikers een Goog­le-ac­count hebben": zolang wordt de account van je Fitbit nog onder­steund

De populaire activity tracker Fitbit, die je draagt als horloge en gekoppeld wordt aan je mobiele telefoon, gaat stoppen met de ondersteuning van Fitbit-accounts. In plaats daarvan zullen gebruikers een Google-account moeten gebruiken. Is die switch voor meteen? Neen: er is een overgangsperiode gepland. Technologiesite Tweakers.be zet alles op een rij.

11:19