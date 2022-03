Drugsverslaafde man rooft kassa leeg van supermarkt en raakt in gevecht met vader van ex-vriendin

Knokke/BlankenbergeEen 29-jarige man uit Blankenberge kreeg 10 maanden cel voor vijf diefstallen, waarvan twee met geweld. Nathan G. graaide in een supermarkt in Knokke-Heist onder meer 1.550 euro mee uit een onbemande kassa.

De Blankenbergenaar ging op 5 december 2020 de Carrefour Express in Knokke-Heist binnen. Hij slaagde erin een onbemande kassa open te krijgen en nam 1.550 euro cash geld mee. In z’n vlucht botste G. echter tegen een klant, waardoor het tot een knokpartij kwam. Zes maanden eerder had de twintiger al eens geweld gebruikt bij een diefstal in de Aldi in Blankenberge. Hij was toen op heterdaad betrapt bij het stelen van eten en sigaretten.

Roze smartphone

Volgens het parket kon G. ook gelinkt worden aan drie gewone winkeldiefstallen in Knokke en Blankenberge. Bovendien had hij bij z’n arrestatie een roze smartphone bij. Hij had het toestel ergens gevonden, maar nooit teruggegeven aan de eigenaar. De procureur benadrukte dat G. in februari vorig jaar al eens een jaar cel kreeg voor diefstallen. Op 20 december werd hij ook veroordeeld tot 37 maanden cel voor heroïnehandel.

De advocate van G. pleitte dat haar cliënt kampte met een zware drugsverslaving. “Hij heeft ingezien dat hij niet goed bezig was en is sinds juni volledig clean.” De verdediging betwistte wel dat de Blankenbergenaar geweld gebruikte om te ontsnappen na de diefstal in de Carrefour Express. “Dat gevecht had niets te maken met de diefstal. Mijn cliënt kende die klant. Het was de stiefvader van z’n ex die nog een eitje met hem had te pellen.” Omdat het om feiten uit dezelfde periode ging, hield de rechter op vraag van G.’s advocate rekening met het vonnis van februari vorig jaar. Ze legde de beklaagde echter nog 10 maanden bijkomende gevangenisstraf op.

