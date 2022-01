Dronken moeder laat 7-jarig zoontje in holst van de nacht buitenstaan: “Het kind stond te beven en te klappertanden”

BlankenbergeEen 29-jarige vrouw uit Blankenberge heeft 15 maanden cel met uitstel gekregen voor de onmenselijke behandeling van haar 7-jarige zoontje. N.M. was dronken en vergat dat ze het kind in het holst van de nacht had buitengezet. Tot buren zijn gehuil hoorden en de hulpdiensten verwittigden.

De politie werd op 12 mei 2019 kort voor middernacht opgeroepen voor een vechtpartij in de J. Van Paemelstraat in Blankenberge. Ze werden er opgewacht door een man die blauwe plekken had in z’n gezicht en bloed aan z’n lippen had hangen. Hij verklaarde hoe hij van z’n fiets gerukt was door een vrouw en klappen had gekregen. Ze had ook geprobeerd om met z’n fiets weg te lopen.

Klappertanden

N.M. zou later geïdentificeerd worden als de vrouw in kwestie. Een getuige had haar met haar zoontje aan de hand over straat zien lopen. Ze was duidelijk onder invloed. Toen een fietser haar voorbijreed en riep “Brugge heeft gewonnen” (Club Brugge won die avond met 3-2 van Racing Genk, red.), was ze de man achterna gelopen. Om de hoek zag de getuige N.M. bovenop de fietser zitten. Ze was hem klappen aan het geven voor de ogen van haar zoontje. De man kwam tussen en verwittigde uiteindelijk de hulpdiensten.

Het bleek nog maar een voorbode voor wat de politie later die nacht zou meemaken met N.M. Een burger belde op een bepaald moment het noodnummer 112 op met de melding dat een kind aan het huilen was ter hoogte van de woning van de vrouw in Blankenberge. Ter plaatse troffen agenten haar 7-jarige zoontje aan. Hij was buitengezet door z’n moeder “omdat zij kwaad was”. De politie beschreef in hun pv dat het kind onderkoeld was en stond te beven en klappertanden. Hij moest uiteindelijk een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen.

Quote De beklaagde liet haar zoontje in het holst van de nacht buiten­staan, wat zeer ernstige gevolgen kon gehad hebben. Rechter in haar vonnis

Geen herinneringen

Zijn moeder ontdekte pas de ochtend nadien dat het bedje van haar kind onbeslapen was. In haar verhoor verklaarde ze zich niet veel meer te herinneren over de vechtpartij of het incident met haar kind. N.M. wist naar eigen zeggen enkel nog dat ze die avond naar een vriendin was geweest met haar zoontje en zwaar gedronken had. Het parket bracht haar uiteindelijk voor de rechter voor de opzettelijke slagen aan de fietser en de onmenselijke behandeling van haar kind. De Blankenbergse kreeg maandagochtend 15 maanden cel met uitstel. “De beklaagde liet haar zoontje in het holst van de nacht buitenstaan, wat zeer ernstige gevolgen kon gehad hebben mocht dit niet gemeld zijn geworden”, oordeelde de rechter. Anderzijds uitte de rechtbank ook haar hoop op beterschap in het vonnis. Het zoontje van N.M. werd na de feiten bij z’n grootmoeder ondergebracht.

